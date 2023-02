Polícia transfere suspeito de ser espião russo para presídio de segurança máxima em Brasília

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) transferiu Serguei Vladimirovitch Tcherkasov para a Penitenciária Federal de Brasília (DF). Ele foi apontado pelo governo da Holanda como um espião russo, preso em abril passado, ao desembarcar no Brasil.

Tcherkasov se passava por Victor Muller Ferreira e utilizava documentos brasileiros falsos, de acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

A transferência foi realizada após a embaixada da Rússia no Brasil pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF), em agosto, a extradição de Tcherkasov. Ele estava detido na carceragem da PF em São Paulo.

No Brasil, Tcherkasov já foi condenado a 15 anos de prisão pela Justiça Federal no estado de São Paulo por uso de documento falso. Ele ainda é investigado num inquérito por espionagem. A PF quer descobrir se ele espionou algum cidadão, autoridade ou instituição brasileira ou se o país era apenas a base dele para atuar em favor do governo russo em outras localidades.

