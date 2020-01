Policiais e juízes do DF receberam ameaças do PCC

Durante operação contra a atuação do grupo na capital, investigadores encontraram fotos e mensagens dos criminosos contra autoridades edit

Mirelle Pinheiro, Metrópoles - A Operação Guardiã 61, deflagrada na manhã desta terça-feira (07/01/2020), mostrou que a célula do Primeiro Comando da Capital (PCC), que atuava no Distrito Federal, ameaçou policiais e juízes. De acordo com a investigação coordenada pela Divisão de Repressão a Facções Criminosas (Difac), informações pessoais de quem trabalhou na ação foram divulgadas.

Com a transferência da alta cúpula do PCC para Brasília, a Polícia Civil intensificou as investigações para coibir a instalação de células criminosas na capital.

