Policial stalker é presa por perseguir ex-namorados no DF (vídeo)

A prisão foi complexa e exigiu um grande esforço por parte dos investigadores envolvidos no caso. O imóvel não foi invadido pelos policiais edit

Metrópoles - Vídeo obtido com exclusividade pela coluna Na Mira, do Metrópoles, mostra a prisão da agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Rafaela Luciane Motta Ferreira (foto em destaque), 40 anos, acusada de esfaquear o ex-namorado. A mulher informou um endereço à Justiça, mas foi localizada em um outro imóvel, na Asa Norte. Foi necessário chamar o advogado e familiares da investigada para negociar a rendição.

A gravação mostra o momento final da ação policial, após a intensa negociação. A mulher, que se rendeu, aparece vestida de branco. Ela entra na casa e sai após alguns minutos. Se despede de um familiar e segue com os policiais e advogados. Uma pessoa chega a perguntar: “Rafaela, está tranquila?”. A policial responde em seguida: “Sempre fui”.

Continue lendo no Metrópoles.

Confira:

