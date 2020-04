"Por que você não me demitiu?", disse Mandetta a Bolsonaro ao emparedá-lo

247 – Uma reportagem de Talita Fernandes e Renato Onofre, publicada na Folha de S. Paulo, revela os bastidores da tensa relação entre o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e Jair Bolsonaro. Segundo o texto, Bolsonaro ficou mudo ao ser indagado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) sobre o motivo pelo qual não o demitiu.

De acordo com quatro auxiliares de Bolsonaro, ele "arregalou os olhos, ficou em silêncio e demonstrou surpresa diante do questionamento direto de Mandetta", que na prática conseguiu emparedar o chefe. "O ministro seguiu. Disse que Bolsonaro cobrava confiança da equipe, mas que isso era uma via de mão dupla. Também questionou o motivo de sua nomeação, se ele não o ouvia para questões de saúde. Ali, transparecia sua irritação por ter sido excluído de reunião do presidente com médicos no Palácio do Planalto para tratar da hidroxicloroquina, medicamento no centro das discussões sobre possíveis tratamentos do novo coronavírus", relatam os jornalistas.

