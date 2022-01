Portal diz que Moro vai desistir da presidência e disputar o Senado pelo Distrito Federal

Ex-juiz suspeito fez pesquisas que apontam que ele é mais viável no DF do que em outros estados edit

Por Antonio Duarte Vargas, no Disparada – Que Moro deve acabar desistindo da candidatura presidencial não é segredo para ninguém. Existe uma meta não-oficial dele mesmo de que para manter a candidatura ao Executivo deveria chegar bem próximo de Bolsonaro nas pesquisas até março. Mas tanto Moro como seus apoiadores sabem que isso é improvável.

Ele provavelmente será candidato a senador pelo Distrito Federal, pois no Paraná a vaga é do todo poderoso coronel do Podemos, Alvaro Dias, que é ao fim e ao cabo o maior fiador da candidatura Moro.

Já em São Paulo, o jogo é muito intrincado. O apresentador de TV, José Luiz Datena, que já anunciou e em seguida desistiu de ser candidato várias vezes, é o favorito nas pesquisas e articula com o governismo estadual para compor a chapa do vice-governador tucano Rodrigo Garcia. Além disso, a esquerda sempre tem votos cativos que poderiam ir para o vereador puxador de votos do PT, Eduardo Suplicy, ou para algum arranjo com o PSB caso Lula consiga convencer Márcio França.

De qualquer forma, é bastante difícil Moro se eleger senador por São Paulo, pois ele é incapaz de transitar na política do maior estado do País. (leia a íntegra no Disparada)

