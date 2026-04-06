Presidente do BRB será ouvido na CLDF sobre caso Master

247 - A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CCJ/CLDF) realiza, nesta terça-feira (7/4), uma audiência pública para ouvir o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Souza. O encontro está marcado para as 10h e terá como foco a situação financeira da instituição e sua relação com o Banco Master.

De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, além de Nelson Souza, o secretário adjunto de Economia do Distrito Federal, Daniel Izaías de Carvalho, também foi convidado a participar da sessão. Inicialmente, a comissão pretendia convocar as autoridades, mas optou por transformar o pedido em convite após ambos sinalizarem disponibilidade para comparecer voluntariamente.

A iniciativa parte da necessidade de esclarecer detalhes sobre a aquisição do Banco Master e os desdobramentos dessa operação. O presidente da CCJ, deputado distrital Thiago Manzoni (PL), tem defendido maior transparência no processo e classificou a negociação como uma “operação fracassada”.

Segundo o parlamentar, a audiência busca reunir informações detalhadas sobre a condução do negócio e as práticas de governança adotadas pelo BRB. Manzoni ressaltou ainda a importância de tornar os dados públicos, permitindo que a população acompanhe e avalie os fatos.

“Tudo tem que ser exposto publicamente, para que as pessoas possam chegar às suas próprias conclusões”, afirmou o deputado.

A expectativa é que a audiência pública contribua para esclarecer dúvidas em torno do caso e amplie o debate sobre a gestão e a transparência das instituições financeiras ligadas ao governo do Distrito Federal.