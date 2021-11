Presidente do Inep diz à Câmara que data do Enem está mantida

Danilo Dupas afirmou que a realização do Enem 2021 está mantida para 21 e 28 de novembro e acrescentou que que repudia a acusação de assédio moral denunciada por servidores do Inep edit

247 - O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Danilo Dupas, afirmou que a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 está mantida para 21 e 28 de novembro, apesar da crise no órgão que levou à saída de 37 servidores de cargos de coordenação, ligados à realização da prova.

Em audiência na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 10, Dupas afirmou que as “fases preparatórias foram concluídas” e o órgão está “absolutamente preparado” para as aplicações.

“As provas estão prontas e as equipes, capacitadas". Ele acrescentou que repudia a acusação de assédio moral denunciada por servidores do órgão. "Até o momento, não há nenhum ato administrativo meu tirando quaisquer responsabilidades do cargo que ocupo”, afirmou.

