Presidente do Senado pede socorro dos Estados Unidos ao Brasil, mas não abre CPI da Covid

Rodrigo Pacheco pediu vacinas, mas não instala a comissão para investigar os crimes do governo Bolsonaro na gestão da pandemia edit

247 – "Solicitei, nesta sexta-feira, aos Estados Unidos, por meio de ofício enviado à vice-presidente Kamala Harris, pedido de socorro ao Brasil nas ações de combate à pandemia da Covid-19", postou o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), em suas redes sociais.

"No ofício, pedi que fosse considerada, pelas autoridades norte-americanas, a eventual concessão de autorização especial que permita a aquisição, pelo governo brasileiro, de doses de vacina estocadas nos Estados Unidos e ainda sem a previsão de serem utilizadas localmente", informou.

"Esse compartilhamento de estoques, caso autorizado, daria impulso decisivo ao esforço de imunização dos 210 milhões de brasileiros", finalizou.

O parlamentar, no entanto, evitar instalar a CPI da covid-19, que investigaria a péssima gestão do governo Bolsonaro no combate à pandemia.

