Presidente em exercício, Mourão convoca rede nacional de rádio e TV para pronunciamento na véspera do ano novo

247 — O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, assumirá a presidência do Brasil após a viagem de Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos. O general confirmou que ficará na função até a posse do presidente eleito, Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro.

“Assumo o cargo assim que o avião do Bolsonaro sair do espaço aéreo brasileiro. Tudo vai ficar tranquilo e calmo no país até a posse do presidente Lula”, disse Mourão.

Mourão disse, no entanto, que não cabe a ele passar a faixa presidencial a Lula, pois esta tarefa é delegada a Bolsonaro, que estará em Orlando, e não no Brasil para cumprir o papel.

O senador eleito e presidente da República em exercício convocou a rede nacional de rádio e televisão para um pronunciamento na noite deste sábado, 31, às 20 horas. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo , a fala terá duração de aproximadamente sete minutos e trata-se de uma mensagem institucional de fim de ano, como é de praxe da Presidência.

