Preso no DF homem que divulgou fotos do corpo de Marília Mendonça

De acordo com as investigações, homem usou o Twitter para difundir as imagens dos artistas falecidos. No Brasil, a pena por vilipêndio de cadáver pode ser de 1 a 3 anos de detenção

247- A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta segunda-feira (17) o homem responsável por compartilhar fotos dos laudos periciais dos corpos da cantora Marília Mendonça e dos também cantores Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

De acordo com o Metrópoles, o homem de 22 anos foi preso em Santa Maria, no Distrito Federal (DF) por agentes da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), no âmbito da operação batizada de Fenir, que na mitologia nórdica significa lobo monstruoso. A operação tem o objetivo de reprimir os crimes envolvendo o vazamento desse tipo de imagem na internet.

Segundo investigações da polícia, o homem usou o Twitter para difundir as imagens dos artistas falecidos. No Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa, conforme o art. 212 do Código Penal.

