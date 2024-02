Detidos após o 8 de janeiro, comandantes da PM do Distrito Federal entram para reserva com salário de R$ 18 mil

O valor médio da aposentadoria no Brasil é de 1.758, mostrou o último dado do INSS edit

247 - A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) transferiu para a reserva remunerada dois ex-comandantes presos após acusações de omissão durante os atos golpistas do 8 de Janeiro, quando bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF). Fábio Augusto Vieira e Klepter Rosa Gonçalves devem receber em torno de R$ 18 mil. O valor médio da aposentadoria no Brasil é de 1.758, mostrou o último dado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A portaria foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nessa quarta-feira (31). Policiais foram transferidos em razão do tempo de serviço, de acordo com informações publicadas no portal R7.

Números do Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal mostraram que Vieira recebeu um salário líquido de R$ 39.152,59, valor esse que já teve os descontos obrigatórios. Mas o ex-comandante ganhou "adicionais eventuais" de R$ 21.199,96, que podem ser de férias ou 13º, por exemplo. O pagamento foi feito em novembro de 2023.

A última remuneração de Gonçalves, no mesmo mês, foi de R$ 39.955,27. A reserva remunerada também é conhecida como inatividade.

