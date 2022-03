Primeiro ato do 8 de março desde a pandemia reúne mais diversos grupos em Brasília

Apoie o 247

Por Laís Vitória, para o 247 - Pela primeira vez em dois anos realizou-se a marcha pelo 8 de março na Esplanada dos Ministérios desde o começo da pandemia. A quantidade de mulheres e de fotógrafos foi menor do que em outros anos, porém o evento não se tornou menos significativo por isso.

No governo Jair Bolsonaro (PL), vários direitos das mulheres foram e estão sendo colocados em risco, pelo governo federal e pelos governos estaduais. No âmbito federal, em 2020 foram gastos 40% de todo o orçamento disponível, e apenas 30% foi endereçado a políticas públicas para mulheres. A situação não mudou nos últimos dois anos, tanto que em outubro do ano passado foi aberto um inquérito do Ministério Público Federal para averiguar a questão.

Uma das principais políticas a serem colocadas em risco foi a Casa da Mulher Brasileira, que é justamente responsável pelo acolhimento de mulheres em situação de violência, e em 2021, quando teria um orçamento de R$ 21 milhões, gastaram apenas R$ 1 milhão.

Já no âmbito estadual, no Distrito Federal houve cortes no Ensino de Jovens e Adultos (EJA), o que é especificamente ruim para mulheres, que muitas vezes trabalham como domésticas e não tiveram a oportunidade de estudar antes.

Durante o evento foram apresentadas novas alas, como das Mães de Santo, importantes não apenas por mostrar a diversidade religiosa do Distrito Federal como também por manifestar o protagonismo feminino na religião.

Outra ala nova foram as mulheres capoeiristas, que tocaram durante todo o percurso, enquanto as Mães de Santo cantavam. Foram expressões culturais, religiosas, que de certa forma se complementaram e intercederam uma pela outra.

No geral, o ato ocorreu de forma tranquila, com muita dança e canto, sem violência.

