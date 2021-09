Procuradoria da República no DF recorre de decisão que rejeitou denúncia contra Lula no caso do sítio de Atibaia

O procurador Frederico Paiva argumenta que a declaração de suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso tríplex não pode contaminar outros casos que envolvem o ex-presidente edit

Por Thayná Schuquel, Metrópoles - A Procuradoria da República no Distrito Federal (PRDF) recorreu da decisão da Justiça Federal em Brasília que rejeitou a reabertura da ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do sítio em Atibaia (SP). Segundo o procurador da República Frederico Paiva, a declaração de suspeição do ex-juiz Sergio Moro no caso tríplex não pode contaminar outros casos.

De acordo com o recurso, as provas colhidas pela investigação contra o ex-presidente petista devem continuar válidas.

Em agosto, a juíza Pollyanna Kelly Maciel Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, negou pedido do Ministério Público Federal (MPF) que buscava reiniciar a ação penal.

