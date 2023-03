Procuradoria se manifesta contra pedido de Cabral para derrubar decisões de Moro

Apoie o 247

247 - A vice-procuradora-geral da República (PGR), Lindôra Araújo, enviou nesta sexta-feira (24) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a posição do órgão sobre um pedido feito pelo ex-governador do estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (MDB-RJ) para que a Corte reavalie as decisões de Sergio Moro contra ele. O atual senador do União Brasil-PR era juiz da Operação Lava Jato no Paraná.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, a defesa de Cabral alegou ao Supremo que Moro teria excedido sua competência enquanto juiz da 13ª Vara Federal Criminal e ao expedir a ordem de prisão que mais demorou a ser revogada.

Com mais de 20 condenações, as penas de Cabral somaram mais de 400 anos, em decisões da Justiça Federal no Paraná.

