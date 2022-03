Produtor do cantor Hungria, Eduardo Best é alvo de busca da Polícia Civil

Apoie o 247

Por Mirelle Pinheiro e Carlos Carone, Metrópoles - Um dos alvos da Operação Huracán, deflagrada nas primeiras horas desta segunda-feira (21/3) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), é o empresário Eduardo Bastos de Assis (foto principal), conhecido como Eduardo Best. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dele, no Lago Sul. O produtor é proprietário da Best Produções Artísticas, escritório de artistas da capital federal com projeção nacional, como o cantor Hungria e o grupo Pacificadores.

Eduardo Best coleciona 347 mil seguidores no Instagram e ostenta uma Ferrari 458 Spider, avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões. O veículo de luxo foi apreendido na manhã desta segunda.

De acordo as apurações da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF),o esportivo estaria em nome do youtuber Kleber Rodrigues de Moraes, ou simplesmente Klebim. O influenciador digital, preso suspeito de liderar suposto esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro, é uma das personalidades agenciadas pela Best Produções.

Leia a íntegra no Metrópoles.

