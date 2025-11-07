Professor é flagrado agredindo aluno com tapas em escola militarizada

247 - Um professor agrediu um aluno de 11 anos dentro da sala de aula na Escola Municipal Militarizada Professora Zelsani, em Quirinópolis (GO). O docente deu ao menos 10 tapas na criança, de acordo com imagens da câmera de segurança.

Na escola em Quirinópolis, o professor tropeçou em uma mochila que estava no chão e, após recolocá-la no lugar, começou a bater na mesa do aluno. Depois deu os tapas, muitos deles na cabeça do aluno. A vítima tentou se proteger com os braços antes de se levantar e se afastar. O caso ocorreu no dia 29 de outubro.

A Prefeitura de Quirinópolis confirmou o afastamento preventivo do educador. Autoridades não divulgaram o nome do docente. Durante as agressões, outra profissional de educação que estava na sala tentou conter o professor.

Em nota, a direção da escola informou que “todas as medidas administrativas foram adotadas” e que o Conselho Tutelar, além das autoridades competentes, foi acionado. A instituição também instaurou um processo administrativo interno para apurar o caso.

Escola cívico-militar

No modelo cívico-militar, professores ficam responsáveis pela parte pedagógica. Os militares trabalham nas áreas administrativa e disciplinar. Ajudam na pontualidade dos estudantes, na segurança da escola e na manutenção da disciplina entre os alunos.

O número de escolas militares triplicou no Brasil, mostraram estatísticas divulgadas em 26 de agosto de 2024 pelo Portal Uol. Eram 230 em 2018. A quantidade aumentou para 792 no ano passado, alta de 244,35%.