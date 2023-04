Professor é preso por estuprar aluna dentro de sala de aula no Mato Grosso do Sul, diz polícia

Apoie o 247

247 - Um professor, de 51 anos, foi preso nessa quinta-feira (27) por suspeita de estuprar uma aluna, de 14 anos, dentro de um laboratório da unidade do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Aquidauana (MS). A instituição confirmou o caso e anunciou o afastamento do suposto abusador do magistério. O suspeito foi levado preso para a 1ª DP de Aquidauana.

À polícia, a vítima disse que o professor pediu para que a aluna ficasse no laboratório após o fim de uma prova por causa de um erro na atividade.

"A diretora-geral do campus do IFMS acionou a Polícia Militar que, ao dirigir-se ao local, prendeu o professor em flagrante, com base em imagens gravadas por câmeras do circuito interno de segurança", afirmou a instituição.

De acordo com nota divulgada pelo IFMS, a comissão permanente para prevenção e enfrentamento dos assédios moral e sexual do campus foi acionada. A acolhida foi feito a vítima e a família da menina.

Em nota, o IFMS afirmou que vai contribuir com as investigações do caso.

