Professor, filho de vice-prefeito, é encontrado morto no DF e polícia investiga emboscada

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga como homicídio a morte do professor João Emmanuel Moura, de 32 anos, encontrado sem vida na manhã de domingo (4/1) em uma parada de ônibus às margens da rodovia DF-150, na região do Grande Colorado, próximo a Sobradinho II. A principal linha de apuração aponta que ele pode ter sido atraído para uma emboscada por um homem conhecido por meio de um aplicativo de relacionamentos.

As informações são do Metrópoles. Segundo a polícia, o crime apresenta indícios de extrema violência, o que reforça a suspeita de que a vítima tenha sido surpreendida pelo agressor.

O corpo de João Emmanuel foi localizado nas primeiras horas do dia, já sem vida, com ferimentos graves na região da cabeça. Os investigadores identificaram lesões contundentes, principalmente ao redor dos olhos e na parte posterior do crânio, o que sugere que o professor possa ter sido atacado de forma repentina, sem chance de defesa.

De acordo com a apuração policial, não havia sinais de roubo no local. O celular da vítima foi encontrado e apreendido, tornando-se peça central da investigação. No aparelho, a polícia identificou mensagens trocadas com diversos homens, que agora passam a ser analisadas e podem ajudar a esclarecer os últimos passos de João Emmanuel antes do crime.

A principal hipótese considerada pela PCDF é de que o professor tenha marcado um encontro por meio do aplicativo Grindr, plataforma voltada para homens que se relacionam com outros homens, e que o encontro tenha resultado em uma emboscada. A dinâmica exata do crime e a causa oficial da morte ainda dependem de laudos periciais.

João Emmanuel trabalhava como professor no Instituto São José, escola particular localizada em Sobradinho. Em nota oficial, a instituição lamentou profundamente a perda do educador e destacou sua importância para a comunidade escolar. “Ele não foi apenas um profissional dedicado, mas uma presença luminosa que marcou profundamente a história de nossa Instituição e a vida de nossos alunos”, afirmou o colégio.

A nota prossegue ressaltando o legado deixado pelo professor. “Sua trajetória em nossa comunidade escolar será lembrada com imensa gratidão e respeito.” O comunicado foi encerrado com uma mensagem de solidariedade aos familiares e amigos: “Que seu legado de dedicação sirva de conforto a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.”

Além da atuação profissional, a morte de João Emmanuel também teve forte repercussão política em sua cidade natal. O professor era filho de George Moura, vice-prefeito do município de Isaías Coelho, no interior do Piauí. A prefeitura da cidade manifestou pesar pela morte do jovem.

Em nota publicada nas redes sociais, o prefeito Waldemar Mauriz Filho declarou: “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável”. O texto finaliza com o desejo de que João Emmanuel “descanse em paz e que sua memória permaneça viva nos corações de todos”.

O caso está sob responsabilidade da 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho. A PCDF segue ouvindo testemunhas, analisando o conteúdo do celular da vítima e aguardando os resultados da perícia para avançar na identificação do autor e na motivação do crime.