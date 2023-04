Professora do DF gera revolta ao postar “look especial massacre”: “Morrer belíssima”

Apoie o 247

247 - Uma postagem gerou revolta nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (20), envolvendo Lorena Santos, uma professora da rede pública do Distrito Federal, com 28 anos de idade. Ela postou uma foto usando um "look especial" para o "dia do massacre", fazendo alusão ao trágico evento ocorrido em Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, quando dois alunos mataram 12 estudantes e uma professora em um atentado.

A publicação gerou controvérsia, principalmente por se tratar de uma educadora, que trabalha no Centro de Ensino Fundamental (CEF) Zilda Arns, no Itapoã. O Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), do Ministério da Justiça, registrou uma grande circulação de mensagens com conteúdo violento nas mídias sociais relacionadas ao dia 20 de abril.

De acordo com o Metrópoles, no perfil de Lorena Santos no Instagram, que possui pouco mais de 5,2 mil seguidores, é comum encontrar imagens de sua rotina como professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), além de conteúdos sobre exercícios físicos, viagens, festas e dicas de beleza. Ela se define como mãe, empreendedora e professora em sua descrição.

