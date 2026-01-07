Programa de transporte gratuito do DF fecha 2025 com mais de 31 milhões de viagens

247 - O programa Vai de Graça encerrou o ano de 2025 com 31.667.479 viagens realizadas sem cobrança de passagens nos ônibus e no metrô do Distrito Federal. A iniciativa, que garante gratuidade em dias específicos, consolidou-se como uma das principais políticas de incentivo ao uso do transporte público na capital federal.

As informações foram divulgadas pela Agência Brasília, com dados da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF). Segundo o balanço oficial, o programa esteve em funcionamento ao longo de 69 dias, abrangendo domingos, feriados e datas em que o benefício foi ampliado por decreto do Governo do Distrito Federal (GDF).

De acordo com a Semob-DF, o impacto do Vai de Graça foi expressivo especialmente aos domingos. Antes da implementação do programa, a média diária girava em torno de 270 mil acessos. Com a gratuidade, esse número saltou para cerca de 458 mil viagens por domingo, representando um aumento superior a 70%.

Para o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, o crescimento reflete a adesão da população e os efeitos positivos da política pública. “Tivemos um aumento substancial na utilização do transporte público coletivo do DF, beneficiando a população em seus deslocamentos para eventos culturais, áreas de esporte, lazer e turismo, além de aumentar o movimento também no comércio local”, afirmou.

O aumento no número de passageiros também se refletiu no volume anual de acessos ao sistema de transporte coletivo. Segundo Zeno Gonçalves, o DF registrou 360.604.983 acessos em 2024, número que subiu para 388.597.835 em 2025. “O Vai de Graça contribuiu para o incremento no sistema de transporte do DF”, comparou o secretário.

O programa começou a funcionar em 1º de março de 2025 e teve no primeiro mês seu período mais movimentado, impulsionado pelo Carnaval. Somente em março, foram contabilizados mais de 4,9 milhões de acessos gratuitos. Abril também apresentou números elevados, com cerca de 4,8 milhões de viagens, influenciado pelo aniversário de Brasília e pelo feriado da Semana Santa.

Nos meses seguintes, o volume mensal de acessos gratuitos ficou abaixo de três milhões, mantendo, ainda assim, uma demanda considerada significativa pelo governo. A avaliação da Semob-DF é de que o programa ajudou a estimular o uso do transporte coletivo mesmo fora dos grandes eventos.

Durante o período de 20 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, o Vai de Graça foi novamente ampliado por decreto do GDF em razão do evento Nosso Natal, realizado na Esplanada dos Ministérios. Nessa etapa, além da gratuidade integral aos domingos e feriados, o benefício foi estendido nos demais dias entre 18h e 23h, abrangendo todas as linhas de ônibus e o metrô.

Ao todo, foram 16 dias consecutivos de transporte gratuito nesse período especial, com registro de 3.706.140 acessos ao sistema de transporte público coletivo do DF. Os maiores volumes foram observados nos domingos, especialmente no dia 21 de dezembro, com 548.060 viagens, e no dia 28, com 463.050 acessos.

No feriado de Natal, em 25 de dezembro, o programa contabilizou 257.735 viagens gratuitas. Para o GDF, os números reforçam o papel do Vai de Graça como instrumento de inclusão social, mobilidade urbana e estímulo à economia local, sobretudo em períodos de maior circulação de pessoas.