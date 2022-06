PSDB decide apoiar Simone Tebet. Tasso Jereissati pode ser o vice

Apoie o 247

247 - O PSDB fechou um acordo com o MDB nesta quarta-feira (8) para apoiar a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) ao Palácio do Planaltro. O encontro aconteceu no gabinete do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que poderá ocupar a vaga de vice de Tebet.

A formalização das alianças entre os partidos está prevista para esta quinta-feira (9), em reunião da Executiva Nacional do PSDB, em Brasília.

O Cidadania também integrará a aliança.

