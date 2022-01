PSOL pede investigação de Damares na PGR por abrir disque-denúncia a antivacinas

No documento, o Ministério comandado por Damares coloca o Disque 100 disponível para pessoas antivacinas que passem por “discriminação” edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os deputados federais do PSOL acionaram a Procuradoria da República no Distrito Federal para investigar a ministra Damares Alves, que comanda a pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por ter dado apoio institucional, via governo federal, a quem não quiser se vacinar contra a Covid-19.

Em nota técnica, a pasta se opõe ao passaporte vacinal e à obrigatoriedade de vacinação de crianças contra a Covid e coloca o Disque 100, o principal canal do governo para denúncias de violações dos direitos humanos, à disposição de pessoas antivacinas que passem por “discriminação”.

O alvo de Damares é principalmente a política adotada por alguns estados e municípios - além de muitos países - de exigência de apresentação de prova de vacinação contra a Covid-19 para circulação por espaços públicos e privados como medida para combater a pandemia. No Brasil, o documento já é exigido em diversos locais públicos e privados.

PUBLICIDADE

A nota técnica, divulgada pela Folha de S.Paulo, foi concluída no dia 19. É assinada por três secretários e um diretor da pasta, também denunciados.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE