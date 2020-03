Psol protocola pedido de impeachment contra Bolsonaro

247 - No dia mais complicado para o governo em todos os sentidos (político e técnico), mais um pedido de impeachment chegou à mesa de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara.

A reportagem do portal Uol destaca que "o documento, enviado ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao enviar mensagem a seus apoiadores "convocando" para as manifestações do último dia 15 de março e por ter participado dos atos apesar da orientação para evitar aglomerações durante a pandemia do coronavírus."

O documento diz: "indo na absoluta contramão da ciência, da Constituição, da lei e dos fatos, o Presidente Jair Bolsonaro não apenas usou as suas redes para celebrar os atos do último domingo, 15 de março, compartilhando inúmeros vídeos e fotos das manifestações em distintas cidades ao redor de todo o País, como, em um ato absolutamente irresponsável, cumprimentou pessoalmente e sem nenhuma proteção dezenas de pessoas que se aglomeraram às portas do Palácio do Planalto, apertando mãos e segurando celulares de apoiadores"