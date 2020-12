PSOL tenta suspender portaria que anula reajuste salarial de professor

Revista Fórum - A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados protocolou nesta quinta-feira (3) um projeto para anular portaria do governo federal que barra reajuste salarial do magistério e reduz a verba repassada por aluno de escolas públicas. A Portaria Interministerial 3 foi publicada no dia 25 de novembro.

A medida foi assinada pelos ministérios da Economia e da Educação. Com ela, o governo Bolsonaro determinou a redução do valor mínimo nacional por aluno – de R$ 3.643,16 para R$ 3.349,56. Também zerou o reajuste do magistério em 2021, que antes tinha previsão de ficar em 5,9%. Como se não bastasse, a portaria também obrigará estados e municípios que receberam complementação federal e/ou do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) a devolverem os recursos.

