PT aciona Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro após briga sobre facada

247 - O Partido dos Trabalhadores (PT) informou que irá acionar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) por ofender e tentar agredir o deputado petista Dionilso Marcon (PT-RS). Nesta quarta-feira (19), durante debate na Comissão de Trabalho da Câmara, Eduardo Bolsonaro perdeu o controle e se exaltou após o parlamentar chamar de ‘facada fake’ o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018.

Eduardo Bolsonaro chegou a levantar da cadeira e ameaçar Marcon, dizendo que iria "enfiar a mão na cara" do parlamentar do PT.

>>> "Dar uma facada no seu bucho, quero ver o que você vai fazer", disse Eduardo antes de tentar agredir deputado do PT (vídeo)

A notícia sobre a representação foi divulgada por Marcon em seu perfil oficial no Twitter. “O PT decidiu entrar com representação no Conselho de Ética contra o Deputado Eduardo Bolsonaro por falta de decoro pelos ataques proferidos a mim durante a Comissão de Trabalho. Não vamos tolerar nenhum tipo de violência!", afirmou o deputado do PT.

Marcon disse, ainda, que pediu a degravação das falas do deputado do PL e afirmou que teve medo porque Eduardo "sempre está armado".

O embate entre os dois deputados ocorreu quando Eduardo Bolsonaro mencionou o atentado sofrido por seu pai durante a campanha presidencial de 2018. Marcon, por sua vez, contestou a veracidade da fachada e Eduardo reagiu de forma agressiva e disparou: “facada teu cu, seu viado, filho da puta. Te enfio a mão na cara, perco o mandato, mas com dignidade, coisa que vc não tem".

Foi necessário a intervenção de outros parlamentares para evitar um confronto físico entre os dois deputados.

