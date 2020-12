PT adia para 4 de janeiro sua decisão sobre sucessão na Câmara

Desconfortável com o nome de Baleia Rossi (MDB-SP) e com a entrevista de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o Partido dos Trabalhadores, comandado pela deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), jogou para 2021 sua decisão sobre candidatura própria ou apoio ao emedebista edit

247 - O Partido dos Trabalhadores adiou para a próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro, sua decisão sobre lançar uma candidatura própria para a presidência da Câmara dos Deputados ou apoiar o nome de Baleia Rossi (MDB-SP), deputado ligado a Michel Temer, que assumiu o poder após o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Parlamentares do PT, que se reuniram nesta manhã, já estavam incomodados com o nome de Baleia e ficaram ainda mais desconfortáveis após a entrevista de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na Folha de S. Paulo, em que ele disse que a agenda econômica neoliberal, de Jair Bolsonaro, será mantida pela Câmara. Com o adiamento, cresce a possibilidade de que o PT deixe de integrar o bloco de 11 partidos que se uniu contra a candidatura de Arthur Lira (PP-AL).

