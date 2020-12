PT defende frente de oposição nas eleições da Câmara e do Senado

Nota do PT sobre eleições no Congresso Nacional – Em reunião da Comissão Executiva Nacional (CEN) e parlamentares da Câmara e do Senado, o Partido dos Trabalhadores decidiu apostar na construção da unidade da oposições nas eleições para as duas Casas Legislativas. O PT buscará construir unidade com os partidos de oposição no processo de eleições das mesas da Câmara e Senado, em torno do compromisso com uma agenda mínima contra retrocessos no campo dos direitos e da pauta econômica para o país. Também trabalhará pelo cumprimento da proporcionalidade entre os partidos na ocupação dos espaços de direção e comissões nas Casas do Congresso e nas relatorias das matérias legislativas.

Veja a íntegra da Nota:

SOBRE A ELEIÇÃO PARA AS MESAS DA CÂMARA E DO SENADO

O Partido dos Trabalhadores buscará construir unidade com os partidos de oposição no processo de eleições das mesas da Câmara e Senado, em torno de:

a) Compromisso com uma agenda mínima contra retrocessos no campo dos direitos e da pauta econômica para o país;

b) cumprimento da proporcionalidade entre os partidos na ocupaçao dos espaços de direção e comissões nas Casas do Congresso e nas relatorias das matérias legislativas.

As bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal conduzirão o processo nas respectivas Casas com acompanhamento da direção nacional do Partido, sob coordenação dos líderes das bancadas, da presidenta nacional, do secretário-geral e mais três membros dirigentes.

A Comissão Executiva Nacional será convocada, juntamente com as bancadas, quando houver necessidade de deliberação sobre o tema.

Comissão Executiva Nacional do PT

