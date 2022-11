PT, PV, PCdoB e PSB anunciam apoio à reeleição de Arthur Lira para presidência da Câmara

Apoie o 247

247 - A federação entre PT, PV e PCdoB anunciou nesta terça-feira (29) que apoiará a recondução do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ao cargo. As três bancadas terão 80 deputados a partir da próxima legislatura – PT (68), PV (6) e PCdoB (6). O PSB, partido do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que não integra a federação, também anunciou apoio à reeleição do parlamentar. A legenda terá 14 deputados no próximo ano.

De acordo com o portal G1, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou que o "presidente Arthur Lira foi o primeiro a reconhecer a legitimidade das urnas, do voto popular, e nós entendemos que é fundamental essa estabilidade institucional". "E que é possível construir um bloco de governo que possa dar ao país, ao presidente Lula, estabilidade, governabilidade e uma base sólida", afirmou.

O apoio a Lira passa por uma articulação para garantir governabilidade ao presidente eleito,Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A eleição para presidência da Casa será no início de fevereiro.

