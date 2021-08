PT quer explicação de Braga Netto sobre desfile de blindados em Brasília no dia da votação da PEC do voto impresso

O PT quer ter acesso a dados sobre custos com diárias, combustíveis, nomes dos comandantes envolvidos e motivo da operação edit

247 - A liderança do PT na Câmara dos Deputados prepara um requerimento de informação ao ministro da Defesa, Braga Netto, acerca do desfile de tanques e blindados prometido para terça-feira (10), dia em que a Casa votará a PEC do voto impresso em plenário.

Entre os questionamentos, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, a sigla quer entender o motivo para o anúncio do evento ter sido feito tão em cima da hora.

O PT também quer ter acesso a dados sobre custos com diárias, combustíveis, nomes dos comandantes envolvidos e o motivo da operação. "Os tanques vão distribuir alimentos? Carregarão vacinas? Ou vão só gastar combustível?", questionou pelo Twitter o lídero do PT na Câmara, deputado Bohn Gass (PT-RS).

A bancada cogita também acionar ainda o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Ministério Público.

