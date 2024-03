PL indica bolsonaristas a presidências de comissões na Câmara e PT fica com a de Saúde

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O PT escolheu comandar a Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados. Representantes da legenda estão reforçando as articulações no Congresso Nacional, o que pode evitar uma eventual pressão contra a ministra da pasta, Nísia Trindade. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), estaria querendo emplacar um aliado para comandar o ministério.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (6) pelo portal Uol, após a sigla petista ficar responsável pela Comissão da Saúde, o PL, partido oposicionista ao governo, ficou com a presidência da Comissão de Educação, que teve como indicado o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

continua após o anúncio

A Comissão de Segurança Pública será novamente presidida por um bolsonarista. Será o deputado Alberto Fraga (PL-DF), um dos líderes da chamada 'Bancada da Bala'. O Partido Liberal trocou a presidência da Segurança Pública com o União Brasil, que deixou de comandar a Comissão de Relações Exteriores, cedida para o PSDB e, em troca, o UB ficou com a Defesa do Consumidor.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: