PTB, de Roberto Jefferson, expõe ‘abandono’ de Bolsonaro após aliança com o Centrão

247 - O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, passou o último ano reestruturando o partido para atrair Jair Bolsonaro e seus apoiadores, mas a aliança com o centrão, principalmente com o PL, tem deixado a cúpula petebista insatisfeita com Bolsonaro. "Tem muita gente chateada com o Bolsonaro no PTB”, resumiu um integrante da legenda. O relato foi publicado pelo jornal O Globo.

O ex-parlamentar está preso desde agosto e recebeu duas notícias negativas: na quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes o afastou por seis meses do comando do PTB por mau uso do fundo partidário. A outra foi que o PL chegou a anunciar a data para a filiação de Bolsonaro, que esteve marcada para o dia 22, mas foi adiada até a criação de um consenso sobre eleições nos estados.

