Quaest: 85% concordam com bloqueio de contas por fake news determinado pelo STF e 38% não sabem para que serve a Constituição

247 - A pesquisa Quaest, feita de 11 a 15 de junho, com 1.717 pessoas, mostrou que 85% dos entrevistados afirmaram concordar com bloqueio de contas robôs e de quem criar fake news determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com as estatísticas, 12% disseram não concordar e 3% não souberam responder.

Os números apontaram que 38% afirmaram não saber para que serve a Constituição; 16% sabem; 43% sabem mais ou menos e 3% não souberam responder.

As entrevistas foram realizadas 103 cidades em 24 estados mais o Distrito Federal. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

