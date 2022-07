Quaest mostra Bolsonaro perdendo mais de um quarto de eleitores no DF em relação a 2018

Apoie o 247

Brasil de Fato - Pesquisa Quaest/Genial divulgada na manhã deste domingo (17) mostra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) em primeiro no Distrito Federal, com 36%, pouco à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece com 32%. Em seguida, Ciro Gomes (PDT) tem 9%, com Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante) chegando a 2% cada um. Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PCO) e Leonardo Péricles (UP) têm 1% cada.

Sofia Manzano (PCB), Felipe D'Ávila (Novo), Luciano Bivar (União) e Eymael (DC) não pontuaram. Brancos, nulos e aqueles que declararam que não vão votar somam 11% e 5% se dizem indecisos.

O cenário mostrado pela pesquisa é bem diferente dos resultados da eleição de 2018, quando Bolsonaro teve no primeiro turno das eleições presidenciais 58,37% dos votos válidos, com Fernando Haddad (PT) ficando em terceiro, com 11,87%, e Ciro Gomes anotando 16,6% no Distrito Federal. Levando-se em conta os votos válidos do levantamento de hoje, excluídos brancos, nulos e indecisos, o atual presidente teria, segundo a pesquisa, 42,85%, o que equivale a uma perda de 26,6% do total de votos em relação ao primeiro turno daquele pleito.

Por outro lado, o desempenho de Lula é o melhor para um presidenciável do PT no Distrito Federal desde sua própria candidatura em 2006. Em 2014, Dilma Rousseff ficou em terceiro lugar, com 23,02%, atrás de Aécio Neves (PSDB), com 36,10%, e Marina Silva (PSB), com 35,81%. Já em 2010, Dilma teve 31,74%, ficando atrás de Marina Silva (PV), com 41,06%.

Em 2002, Lula teve 49,07%, percentual que caiu para 37,05% em 2006, ocasião em que perdeu para Geraldo Alckmin (PSDB) no Distrito Federal, com o então tucano alcançando 44,11% no primeiro turno. Anteriormente, Lula venceu no primeiro turno em 1989, quando teve 29,06% dos votos contra 22,75% de Fernando Collor (PRN), e também foi vitorioso no Distrito Federal em 1994, quando chegou a 44,76% contra 38,69% de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Em 1998, o ex-presidente teve 29,73%, contra 40,45% de FHC e 27,49% de Ciro Gomes, então no PPS.

Em um cenário de eventual segundo turno, a pesquisa Quaest mostra empate técnico entre os dois presidenciáveis. Jair Bolsonaro tem 42% dos votos no DF contra 40% de Lula, dentro da margem de erro de 2,5 percentuais para mais ou para menos. Brancos, nulos e eleitores que dizem que não vão votar somam 15%, enquanto 2% estão indecisos.

Disputa acirrada pelo governo do DF

Na corrida pelo governo do Distrito Federal, o atual governador Ibaneis Rocha (MDB) tem 28% das intenções de voto, pouco à frente do ex-governador José Roberto Arruda (PL), que tem 25%. Em terceiro lugar vem o senador José Antônio Reguffe (União), com 11%, em empate técnico com a senadora Leila Barros (PDT), com 9%.

Ainda segundo a pesquisa, o senador Izalci Lucas (PSDB) tem 5%, com o deputado distrital Leandro Grass (PV), representante da federação PT-PV-PCdoB, com 4%. Rafael Parente (PSB) tem 2% e Keka Bagno (PSol), da federação PSol-Rede Sustentabilidade, aparece com 1%. Lucas Salles (DC) e Robson da Silva (PSTU) não pontuaram.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os números BR-04749/2022 e DF-08227/2022 e foram realizadas 1.500 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais entre os dias 11 e 14 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

