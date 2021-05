Queiroga sinaliza que está quase jogando a toalha: "sozinho eu não consigo"

Por Maria Carolina Marcello (Reuters) - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quarta-feira que tem se esforçado para conscientizar a população sobre a importância de medidas não farmacológicas de proteção à infecção do coronavírus, como o uso de máscaras e o distanciamento físico, mas admitiu que não consegue cumprir a tarefa "sozinho".

O ministro, que participa de audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, voltou a destacar a importância da vacinação da população brasileira.

"O ministro da Saúde, ele faz um esforço para conscientizar todos os brasileiros da importância da adoção das medidas não farmacológicas, se o ministro da Saúde, ele não consegue, ele tem que melhorar, para convencer cada um dos brasileiros a aderirem a essas medidas não farmacológicas, é um grande desafio. E é por isso que eu estou aqui, se fosse fácil não existia essa crise sanitária no mundo, é difícil", disse.

"Eu sou médico, eu estou aqui para tentar ajudar o povo do Brasil nessa situação, eu não tenho condições sozinho de fazer isso" afirmou.

As declarações de Queiroga ocorrem dias após a participação de seu antecessor no cargo, o ex-ministro Eduardo Pazuello, em manifestação com o presidente Jair Bolsonaro, ambos sem máscara, em que havia concentração de pessoas no domingo.

