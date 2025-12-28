Quem é o ativista que está desaparecido há 20 dias em Alto do Paraíso após suposta emboscada

247 - O mistério em torno do desaparecimento do biólogo e ativista ambiental João Paulo Vaz da Silva, de 27 anos — conhecido na comunidade como João Planta — já dura 20 dias e provoca crescente mobilização social na Chapada dos Veadeiros. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, que detalhou a inquietação de moradores, familiares e autoridades de Alto Paraíso de Goiás.

Segundo amigos próximos, João é uma figura conhecida pelo temperamento pacífico e pelo trabalho com coleta de espécies nativas. A ausência prolongada, somada ao fato de ele não ter histórico de conflitos, reforça a suspeita de que possa ter sido vítima de uma emboscada. Familiares relatam que ele foi visto pela última vez no dia 8 de dezembro, na região da Cidade Alta, após sair de casa para ajudar dois homens desconhecidos a desatolar um carro.

O biólogo deixou a residência apenas com a roupa do corpo, sem documentos, carteira ou quaisquer pertences pessoais. Desde então, não entrou em contato com ninguém, o que ampliou o temor de que tenha sido capturado ou surpreendido durante a suposta prestação de ajuda. A Polícia Civil mantém investigação aberta e solicita informações que possam auxiliar as buscas.

A apreensão aumenta devido a um episódio anterior: em abril de 2024, João foi atropelado enquanto pilotava uma motocicleta. Na ocasião, a família levantou a hipótese de tentativa deliberada de agressão. O caso permanece sem conclusão e, agora, volta ao centro das discussões pela possível relação com o desaparecimento.

Para pressionar por respostas e dar visibilidade à situação, amigos e familiares organizaram uma manifestação neste sábado (27/12), na Feira do Produtor Rural, em Alto Paraíso. O ato reuniu moradores, turistas e ativistas ambientais que pedem mais empenho das autoridades e reafirmam a importância de participação popular na divulgação de informações.

A campanha nas redes sociais também cresceu, com publicações concentradas no perfil @justicaporjoaoplanta, que reúne denúncias e atualizações sobre o caso. A Polícia Civil reforça que qualquer pista deve ser informada pelo telefone (62) 3446-1127, canal exclusivo para a investigação.

Descrição de João Planta, conforme informações fornecidas pela família:

• Nome: João Paulo Vaz da Silva

• Idade: 27 anos

• Altura: 1,75 m

• Biotipo: magro

• Pele: clara

• Cabelos: castanhos e curtos

• Olhos: castanhos

• Sinais: barba e uso de aparelho dentário

A comunidade segue angustiada enquanto as buscas continuam. Para os familiares, cada informação pode ser decisiva para localizar o biólogo e trazê-lo de volta com vida.