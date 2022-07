Quem filmar e não socorrer também pode responder por crime

Apoie o 247

247 - Advogado e especialista em Direito Penal, Matheus Falivene comentou o ato de alguém filmar um crime e não ajudar a vítima. De acordo com o analista, "em razão do dever de solidariedade existente na sociedade, é punido - a título de omissão de socorro - a conduta do indivíduo que, vendo uma pessoa em grave perigo ou ferida, não presta socorro nem aciona a autoridade competente". O posicionamento dele foi publicado em reportagem do Portal Terra.

A polícia do Distrito Federal procura um homem que filmou a morte de uma mulher. No dia 6 deste mês, um carro atropelou cinco pessoas em uma parada de ônibus. Uma das vítimas morreu após cair do viaduto na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília.

"Atualmente, com a proliferação de dispositivos móveis como telefones celulares e câmeras, é muito comum que sejam registrados acidentes e crimes - e essas gravações são uma prova importante para as investigações, mas a pessoa que grava tem de tomar cuidado para também não responder por um crime", afirmou o advogado.

