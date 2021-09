'Rachadinha' é clara e ostensiva modalidade de corrupção, diz Moraes

Manifestação do ministro se deu no caso em que o TSE reconheceu a inelegibilidade da ex-vereadora de São Paulo Maria Helena Pereira Fontes edit

Carta Capital - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, qualificou a “rachadinha” – esquema ilícito em que servidores devolvem parte de seus salários a parlamentares – como uma “clara e ostensiva modalidade de corrupção, que, por sua vez é a negativa do Estado Constitucional”.

Na avaliação do magistrado, a prática “não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos”.

