Racismo em Brasília: homem vai em churrascaria e é nomeado como “preto” em comanda

247 - A Polícia Civil do Distrito Federal está investigando um caso de racismo em uma famosa churrascaria na região da Asa Sul. Um cliente identificado como Gilberto Martins recebeu sua comanda e percebeu que foi identificado como "preto" por um dos garçons que o atendiam. O suposto autor do ato de racismo será ouvido pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin) nesta quinta-feira.

De acordo com informações divulgadas pelo site Metrópoles, o cliente questionou o funcionário sobre o motivo de ter escrito a palavra "preto" na comanda. O funcionário, nervoso, alegou que não sabia quem tinha colocado essa descrição e disse que era uma referência à cor da camisa. No entanto, a roupa de Gilberto era cinza, o que contradizia a explicação do funcionário. O incidente ocorreu na última quinta-feira durante uma confraternização entre amigos.

Gilberto Martins teria fingido aceitar a explicação do funcionário para evitar um clima ruim no momento, mas depois decidiu procurar uma delegacia e registrar a ocorrência ao chegar em casa. Agora, a Polícia Civil está investigando o caso para apurar as circunstâncias do ocorrido e tomar as devidas providências. Vale lembrar que discriminação racial é crime.

