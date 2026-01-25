Raio atinge ato de Nikolas Ferreira e deixa feridos em Brasília

247 - Um raio atingiu as proximidades da Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde estava previsto o encerramento do ato organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), neste domingo (25), provocando pânico entre os participantes e deixando pessoas feridas. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e levou à interrupção parcial da concentração no local.

As informações foram divulgadas inicialmente em relatos jornalísticos e confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que atendeu apoiadores atingidos pela descarga elétrica durante a forte chuva que caía sobre a região no momento do incidente. Até o momento, não há um balanço oficial com o número total de feridos.

Segundo testemunhas, a queda do raio ocorreu em meio à concentração de apoiadores e causou correria generalizada. Pessoas relataram que várias vítimas caíram após sofrerem choques elétricos, algumas delas ficando desacordadas. O clima era de apreensão, com manifestantes tentando prestar socorro enquanto aguardavam atendimento especializado.

De acordo com os relatos colhidos no local, pessoas desacordadas foram carregadas nos braços até a única ambulância disponível na praça, que acabou cercada por manifestantes sentados ou deitados no chão. Algumas vítimas apresentavam sinais de desorientação. A equipe de socorro atendia uma mulher dentro da ambulância enquanto familiares, visivelmente abalados, tentavam reanimar parentes que estavam caídos nas proximidades.

Com a abertura da grade que isolava o veículo de resgate, mais pessoas se aproximaram em busca de ajuda. Um pai, em desespero, pedia socorro para um familiar ferido, enquanto outra pessoa oferecia a própria perna para apoiar a cabeça de uma jovem deitada no chão, na tentativa de mantê-la consciente até a chegada do atendimento médico.

Do carro de som montado para o ato, os organizadores pediam repetidamente que o público se afastasse das grades metálicas e informavam que havia pessoas feridas por choques elétricos. Por orientação do Corpo de Bombeiros, um guindaste que sustentava uma grande bandeira do Brasil foi baixado, diante do risco de novas descargas elétricas provocadas pelos raios durante a tempestade.

Tendas de atendimento emergencial foram montadas no Memorial JK para dar suporte às vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas pessoas apresentavam batimento cardíaco mais baixo, outras relatavam dormência em partes do corpo, além de casos de pessoas em estado de choque. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Base do Distrito Federal e para o Hospital Regional da Asa Norte, onde passaram a receber atendimento médico especializado.

As autoridades seguem acompanhando o caso, enquanto aguardam a consolidação das informações sobre o número de pessoas atingidas e o estado de saúde dos feridos.