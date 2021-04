Ramos diz ter tomado vacina "escondido" para "não criar caso": "quero viver"

247 - O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse já ter sido vacinado contra a Covid-19, mas o fez "escondido" porque o Palácio do Planalto e Jair Bolsonaro não queriam "alarde", segundo a CBN.

Declaração foi dada durante a reunião do Conselho de Saúde Suplementar nesta terça-feira (27), mesma ocasião em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a China "inventou o vírus".

Como se tivesse feito algo de errado, Ramos argumentou ter tomado a vacina porque quer "viver" e o imunizante é o que a ciência recomenda como melhor proteção contra o coronavírus. "Tomei escondido, né, porque a orientação era para não criar caso, mas vazou. Eu não tenho vergonha, não. Tomei e vou ser sincero. Como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. E se a ciência está dizendo que é a vacina, como eu posso me contrapor?".

O ministro ainda disse estar tentando convencer Bolsonaro a se vacinar, afirmando que a vida do ocupante do Planalto corre perigo. "Eu estou envolvido pessoalmente tentando convencer o nosso presidente [a tomar a vacina], independente de todos os posicionamentos. Nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco – ele tem 65 anos".

