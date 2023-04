Randolfe articula e base do governo pode ganhar mais uma vaga na CPMI dos Atos Golpistas

Apoie o 247

247 — O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, realizou uma manobra política ao mudar do bloco parlamentar que fazia parte no Senado (formado por União Brasil, PSDB, Podemos, PDT e MDB), reduzindo a presença da oposição na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) criada para investigar os atos criminosos de 8 de janeiro.

Com a mudança, o governo terá maioria de presença e votos na CPMI, já que Randolfe passou a integrar o bloco dos partidos PSB, PSD, PT e Rede, aumentando para seis o número de vagas que cada um dos dois blocos terá direito por critério de proporcionalidade.

A oposição, representada pelo bloco Vanguarda (PL e Novo), perdeu uma das três vagas que tinha e terá apenas duas na CPMI. O quarto bloco, composto por PP e Republicanos, deve ter mais duas vagas. A CPMI será formada por 32 integrantes titulares, sendo 16 do Senado e 16 da Câmara, cujas composições partidárias ainda estão em discussão.

