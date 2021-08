Randolfe cobra de Pacheco apuração sobre espionagem contra senador Rogério Carvalho

Na CPI, senador Rogério Carvalho (PT) denunciou que sua vida estaria sendo monitorada a mando do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto edit

Marcelo Montanini, Metrópoles - O vice-presidente da CPI da Covid-19, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou, nesta terça-feira (3/8), que a comissão encaminhou ofício ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pedindo providências sobre denúncias feitas pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) de que estaria sendo espionado a mando do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto.

Randolfe disse que a comissão solicitou ao presidente do Senado a interpelação do ministro e pediu providências para apurar as denúncias de espionagem a um senador da República.

Rogério Carvalho afirmou, no início da sessão da CPI nesta terça, que um coronel da reserva e um oficial da ativa teriam ido a Sergipe, estado pelo qual se elegeu, em busca de informações sobre a vida dele.

