Randolfe cobra "urgência" em investigação contra evangélico bolsonarista acusado de estimular crimes no Telegram

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou nesta quinta-feira (27) que é necessária a investigação contra o evangélico Jackson Villar da Silva, acusado de estimular crimes no Telegram. "Infelizmente o Telegram parece que está deixando de ser uma rede social e se tornando uma organização para o crime. É necessário investigar com urgência todas essas ações criminosas!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O religioso afirmou ser comerciante, radialista, conservador, presidente do "Acelera Para Cristo". Também foi organizador da motociata com o Jair Bolsonaro (PL) em junho de 2021, quando reuniu motociclistas em um percurso de 130 quilômetros (km) que partiu de São Paulo até Americana, no interior do estado.

Em uma conversa no Telegram, Villar da Silva propôs uma espécie de "eleição paralela", para provar "fraude nas urnas". "Só não pode falar que vai provar a fraude. Se falar isso aí os caras vão derrubar o canal. Tem que ser uma coisa sutil, com sabedoria, entendeu?", disse nos chats.

O religioso também convocou seus seguidores a "quebrar a urna eletrônica no pau" e afirmou que cientista político precisa "apanhar”.

Infelizmente o Telegram parece que está deixando de ser uma rede social e se tornando uma organização para o crime. É necessário investigar com URGÊNCIA todas essas ações criminosas! https://t.co/08Ga83cPRU October 27, 2022

