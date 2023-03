Randolfe: 'temos maioria no Legislativo para aprovar o arcabouço fiscal'

O líder do governo no Congresso citou alguns partidos políticos para justificar o seu posicionamento edit

Apoie o 247

ICL

247 - O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a administração federal tem maioria absoluta na Câmara e no Senado para aprovar a nova regra fiscal no Legislativo.

"Os partidos que constituem a federação liderada pelo PT eu estou consciente que votarão em uníssono a favor da âncora fiscal, tanto na Câmara quanto no Senado. (...) Eu estou tranquilo, incluindo, PSD, MDB, União Brasil, que integram o governo, de que nós, hoje, na Câmara dos Deputados, temos maioria absoluta, ou seja, temos o número de votos necessários", afirmou Randolfe em entrevista ao podcast '2+1', apresentado pelos colunistas do GLOBO e da CBN Vera Magalhães e Carlos Andreazza.

"No Senado tivemos um teste de base. (...) O presidente Rodrigo Pacheco teve 49 votos. Acreditamos que, hoje, nós podemos chegar até 56 para a base de apoio. Já é muito acima do quórum constitucional, que no Senado é de 48. (...) Na Câmara, não ocorreu uma disputa nessa natureza. Houve um grande acordo em torno da candidatura do presidente Arthur Lira. Por isso, é necessário ser feito um 'teste de painel"', complementou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.