Rede 5G estreia no Brasil e Brasília é a 1ª cidade a receber a tecnologia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O tão esperado 5G finalmente chegou ao território brasileiro nesta quarta-feira (6). O primeiro estado que recebeu a tecnologia foi Brasília, com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmando que o serviço estará disponível em 80% da capital federal, especialmente no Plano Piloto, segundo a revista Veja.

A implantação começou pela capital por motivos logísticos, já que a instalação do sinal na cidade exigiu uma menor quantidade de dispositivos em comparação às demais cidades. Os próximos municípios que vão receber o sinal serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. No entanto, ainda não há data definida para a entrada em operação, relata a mídia.

A previsão inicial era que todas as capitais deveriam ter o 5G funcionando até 31 de julho, mas, devido às dificuldades logísticas para importação de equipamentos, o prazo foi estendido para 29 de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ligação da última geração de Internet no Brasil abre uma grande oportunidade para o desenvolvimento do país. De acordo com Christian Perrone, head de direito e GovTech do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS) entrevistado pela Sputnik Brasil, a tecnologia abre grandes chances para startups brasileiras ganharem o mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Será que a gente consegue desenvolver aplicativos, serviços e produtos que podem ganhar o mercado mundial [...]? No caso do Brasil, também há o potencial do agronegócio, imagina todas as potenciais startups que podemos criar tendo já desenvolvido tecnologias direto para essa conectividade chamada 5G, o potencial é enorme", afirmou o analista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Ministério das Comunicações, o Brasil "será o primeiro país da América Latina a implantar a tecnologia 5G SA". Apesar do Chile também ter feito no ano passado leilão de faixas específicas para uso do 5G puro, "ainda não conseguiu resolver a implantação. Portanto, o Brasil será o primeiro país a ter 5G puro implantado", disse a pasta citada pela revista Exame.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE