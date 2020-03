247 - O perfil @danportugual tuitou: "a recruta Regina Duarte toma posse batendo continência para o tenente Bolsonaro. É a subserviência envergonhando a ‘classe artística’ que ela diz representar. Dias Gomes seria incapaz de criar uma personagem tão patética."

Darlene Barros disse: "não rola ter sororidade com mulher que bate continência pra fascista não”, postou a internauta Darlene Barros."

A reportagem da revista Fórum destaca que "em discurso na cerimônia de posse de Regina Duarte para a Secretaria da Cultur, Bolsonaro disse que a atriz terá “porteira fechada” na pasta, mas às vezes é preciso fazer intervenções. “Você não está vendo um brucutu na sua frente”, disse o presidente."

A matéria ainda sublinha que "em seu discurso, Duarte ressaltou que a liberdade para tomar decisões lhe havia sido garantida. “O convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca… Hum… não vou esquecer não [risos]. Foi inclusive com esses argumentos que eu me estimulei e eu trouxe para trabalhar comigo uma equipe apaixonada, experiente, louca para botar a mão na massa”, disse a atriz."