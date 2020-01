Regina Duarte quer exonerar presidente da Funarte que ligou rock a satanismo

247 - A atriz Regina Duarte, que assumirá o comando da secretaria de Cultura, já cogita outro nome para a Funarte: Humberto Braga, que passou pela Fundação em 2016, com Temer. Isso significa que o músico Dante Mantovani, que associou o rock ao satanismo, deve cair.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "Mantovani foi associado ao terraplanismo por ter participado de eventos em que o assunto foi tratado e também fez ligações entre o rock e o satanismo."

A frase célebre do atual presidente da Fundação é: "o rock ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto", disse ele. "E a indústria do aborto alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que fez um pacto com o Satanás.”