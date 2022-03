Reginaldo Lopes protocola pedido de informação para esclarecer se houve ou não conversa de Bolsonaro com Putin

Apoie o 247

ICL

247 - O líder da Bancada do PT na Câmara dos Deputados, deputado federal Reginaldo Lopes (MG), protocolou nesta quarta-feira (2) um Requerimento de Informação junto à Mesa Diretora da Casa, baseado na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), para esclarecer se houve ou não uma conversa de Jair Bolsonaro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no último domingo (27).

Em entrevista coletiva no Guarujá (SP), Bolsonaro afirmou que teria conversado "por duas horas" com o líder russo. Após a repercussão do fato, a suposta conversa foi negada nas redes sociais de Bolsonaro e também em nota do Itamaraty. A versão é que Bolsonaro teria se referido ao encontro ocorrido entre os dois em 16 de janeiro, em Moscou.

"O momento crítico que hoje desafias as relações internacionais – envolvendo a Rússia e a Ucrânia, como também interesses brasileiros e de outros países, além do futuro da própria ordem mundial – não nos permite incertezas ou pouca transparência quanto à condução da política externa pelo Senhor Presidente da República", afirmou o parlamentar em sua justificativa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O G1, que fez a reportagem com a informação de que teria havido um diálogo por telefone entre Bolsonaro e Putin no domingo, com mais de duas horas de conversa, publicou a seguinte correção:

"(CORREÇÃO: ao ser publicada, esta reportagem afirmou erroneamente que Bolsonaro havia tido uma conversa com o presidente russo Vladimir Putin no domingo (27). A frase que levou os jornalistas presentes à entrevista coletiva a uma interpretação incorreta foi a seguinte: "Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de duas horas de conversa. Tratamos de muita coisa, a questão dos fertilizantes foi das mais importantes. Obviamente ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia, eu me reservo aí como segredo de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam." Mais tarde, a Presidência da República esclareceu que Bolsonaro se referia à conversa que teve com Putin quando viajou à Rússia, há alguns dias.)".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No requerimento, o líder petista pede que o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, esclareça a declaração feita por Bolsonaro no Forte dos Andradas (Guarujá/SP), no último domingo, quando ele disse que havia mantido "há pouco" uma conversa de "duas horas" com o presidente russo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE