Relator do Orçamento diz que Brasil pode viver “caos orçamentário” se PEC não passar

247 - O relator do projeto do Orçamento para 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), disse nesta terça-feira (13) que caso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição não passe na Câmara, o Brasil viverá um “caos do ponto de vista orçamentário”. Segundo o relator, “o país pararia já no primeiro mês do governo Lula” se os deputados adiarem a votação da PEC. As informações são da CNN Brasil.

Em entrevista coletiva concedida na segunda-feira (12), quando apresentou dados do relatório do projeto de lei orçamentária, o senador disse que espera que a Câmara siga o Senado e aprove, ainda este ano, a PEC.

“Eu não tenho essa segurança [da aprovação], mas eu precisava fazer o meu trabalho, porque o prazo estava expirando. Estou contando que a Câmara vai agir com o mesmo espírito que o Senado agiu, aprovando. Sendo aprovada na Câmara, poderemos aprovar o meu relatório. Fiz sob a condicionante de a PEC ser aprovada. Se ela não for, seria um caos do ponto de vista orçamentário, o país pararia já no primeiro mês do governo do Lula”, finalizou o senador.

