Relator vota pelo arquivamento de processo contra Eduardo Bolsonaro por declarações favoráveis ao AI-5

247 - O deputado federal Igor Timo (Podemos-MG), relator da representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Conselho de Ética da Câmara por declarações em defesa do AI-5, mais duro de todos os Atos Institucionais durante a ditadura militar, votou pelo arquivamento do processo contra o parlamentar.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Timo justificou o voto pelo arquivamento alegando que não há justa causa para que o processo seja admitido. O parlamentar, porém, afirmou que o AI-5 foi um “tempo obscuro” e que o "Brasil não permite, em tempo algum, referenciar ou citar com saudosismo tempos sombrios".

A oposição discordou da decisão pelo arquivamento e pediu vista do relatório visando apresentar um parecer alternativo na sessão doo colégio marcada para a quinta-feira (8), quando a análise será retomada.

"O relatório de Igor Timo é uma vergonha. Um salvo conduto para a extrema-direita que ameaça as liberdades democráticas", disse a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

"Eduardo Bolsonaro cometeu um crime grave ao ameaçar o país com o AI-5, o ato mais brutal da ditadura civil militar. É incoerente inclusive com o andamento do processo de cassação de Daniel Silveira. Na prática um peso e duas medidas que pode estar relacionado a relação do relator com a família Bolsonaro", completou.

